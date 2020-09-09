陳瀅無懼素顏拍廣告以真面目示人　獲造型師馬天佑激讚：靚到語塞

下個月便踏入31歲的陳瀅（Jeannie）五官標緻，樣子甜美，深受網民喜愛，是新一代的女神。近年她簽約無綫後即備受力捧，觀眾經常都可以在螢幕上看到她的演出。原是Model出身的Jeannie向來是各大時尚品牌的寵兒，最近她就獲邀為化妝品牌拍攝全新一輯的廣告。拍攝當日她雖然連續工作了24小時，但在鏡頭前依然展現出最佳的狀態。

陳瀅是新一代女神。(陳瀅 IG)

最驚喜是Jeannie今次拍攝竟然素顏上陣，她還邊受訪邊上妝，無懼以真面目示人，讓大家看見化妝前後的她有什麼分別。忙於工作的她膚質卻保持得極佳，白滑臉蛋就像剝殼雞蛋似的，被造型師好友馬天佑激讚：「靚到語塞！」而其他在場的工作人員見到Jeannie的素顏同樣大讚她索爆，氹得她非常開心。Jeannie亦有將這次的拍攝花絮放上IG，獲網民盛讚她：「果然係女神！」、「唔化妝更自然迷人」。她又透露自己在加拿大抗疫期間肥了不少，返香港之後一直努力減肥，現已回復最Fit的體重。

陳瀅最新的廣告造型。(陳瀅IG)

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