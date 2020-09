馬國明自從與湯洛雯(靚湯)高調承認戀情後,就不時在社交平台放閃,更有人稱呼靚湯為馬太,這段戀情獲得全城祝賀。如沐春風的靚湯今日(9/9)就在IG曬白滑長腿,她穿上白色迷你短裙坐在梳化上,並留言寫着:「Work on yourself, for yourself」,加上Hashtag #lawofattraction(吸引力法則),靚湯咁靚女,難怪會吸引到男神馬明。之不過,網民的焦點卻落在馬明何時會留言,亦期待他看到照片後的反應:「期待馬明留言」、「馬明要流鼻血!」非常搞笑。