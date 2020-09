文詠珊(Janice Man、JM)昨天(8/9)為慶祝與老公吳啟楠結婚一周年,在社交網站貼出當年今日婚照以作紀念,不過網友卻並非聚焦甜蜜畫面上,而是帖文中的英文,她寫道:「That moment in time when two become one. 8 September 2019. Time flies! Can’t believe it’s been one year already.」引來不少網友討論其「JM Tone」港式英語。

點擊下圖觀看JM的IG靚相:

+ 22 + 22 + 22

最搞笑的是,有網友直指JM帖文原句更加匪夷所思:「remembering today last year,搵人proofread下先出啦」,有人更在留言區指JM睇完網友Comment後修改帖文。至於JM有否寫過「remembering today last year」,應該是無從稽考,但JM確實出Post後有修改過帖文。

點擊回顧「JM Tone」威水史: