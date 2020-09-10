反黑路人甲．劇透｜千霞甦醒發現重大秘密　王浩信黑化唔再做臥底

《反黑路人甲》第二十四集劇透。

《反黑路人甲》上回講到，喪鐘（徐榮飾）以交出劫匪作條件，要細倫（王浩信飾）實行雙坐館制。水姐（蔣家旻飾）覺得可與芷珊（湯怡飾）相交，並發現鐵頭（陳志健飾）有可疑。細倫想答應喪鐘的要求，高彬藉故拖延；千瑜等人反對讓步。明麗想開解細倫，但卻沒法。高彬（張振朗飾）知悉喪鐘窩藏劫匪的地點，即通知欣頤（馮盈盈飾）。司徒信（許家傑飾）截獲訊息，先一步到達，鐵頭突然出現，將司徒信打暈……晨爺（姜大衛飾）唆擺喪鐘，讓喪鐘認定一切是蔣家所為，喪鐘即派人捉走高彬。細倫單人匹馬要喪鐘放了高彬，但喪鐘以高彬性命要脅細倫讓出坐館之位！

好喪！（《反黑路人甲》螢幕截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《反黑路人甲》最新一集講到，千霞（賴慰玲飾）甦醒，透露定邦（于洋飾）的手機咭內有一台灣電話號碼。芷珊被解僱，細倫為她想辦法卻被指責。司徒信暗中封鎖欣頤的手機，隔絶了她與細倫的通訊。晨爺（姜大衛飾）唆擺喪鐘要除掉細倫，喪鐘引細倫到貨倉見面。司徒信冒認欣頤，稱會為細倫提供支援。水姐透露鐵頭可能是刺殺千霞的殺手，高彬捉走鐵頭，但晨爺為鐵頭做證，高彬只得放人。水姐發現喪鐘佈下殺局，急通知細倫。細倫身陷險境，陸秋（朱敏瀚飾）為救細倫而中槍。細倫以為被欣頤出賣，決定退出臥底任務……

重大打撃！（劇照）

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