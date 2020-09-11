侯佩岑嘆做媽媽後失去自我　沖個涼Relax10分鐘都有罪疚感？

台灣主播侯佩岑接受《Bella儂儂》雜誌專訪，透露自己當上媽媽後：「我漸漸把『自己』從生活中拿掉。雖然是心甘情願，也很理所當然，但偶爾還是會因為要工作，甚至是想多泡個10分鐘的澡，而覺得內疚、充滿罪惡感。」

好在身旁有個「沒關係先生」能讓侯佩岑緩一緩，她說：「我真的很謝謝我先生，他從來不覺得當太太、當媽媽一定要怎麼樣，每次我很緊繃的時候，轉過去問他意見，他都會安慰我：『It’s OK（沒關係）。』」

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雖然演藝路看似順遂，但侯佩岑透露，其實她從小就不愛出風頭，「我是一個很沒自信、沒安全感的人，遇到任何事情，我的第一反應就是先說『對不起』。」當主播時提過3、4次想離職，接到金馬主持邀約也先否定自己，不過身旁總有人鼓勵她：「相信妳自己！」

侯佩岑並分享兩個未完成的心願，第一個是想出童書，描述兩個來自不同世界的人，相遇、相知的冒險故事，「因為我一直覺得人被懂得是一件很幸福的事，我希望能把這個故事，寫成一個大人小孩都能讀，淺顯易懂的童書。」另一個，則是能毫無罪惡感地躺在床上 放空、耍廢、看電視，讓那個「總想好還要再更好」的侯佩岑休息一下。

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