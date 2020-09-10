鄧麗欣茶飲王國終於開香港分店　唔怕「疫」市：仲有錢賺！

鄧麗欣（Stephy）的茶飲店「1011 SIP TEA」在2018年於台灣開張，經過兩年時間，現時已經10間分店，並於東南亞、美加等地插旗，只是遲遲未在老家香港開分店。不過，Stephy的茶飲店好快便在香港出現，更於9月9日正式開幕。雖然茶飲店現時正處於試業階段，但貴為老闆娘的Stephy都有親身落場做「一日店長」招呼客人，更透露店舖將大玩快閃概念：「一個月之後我哋就會快閃去沙田！」

鄧麗欣的茶飲店「1011 SIP TEA」終於登陸香港。

談到新冠肺炎疫情影響各行各業，Stephy坦言擴充生意前有一定壓力，但眼見其他國家的加盟店成績不跌反升，大大增加了她的信心：「我都覺得我哋好有勇氣，但見到疫境下我哋其他國家嘅加盟店好努力去做，成績愈嚟愈好，仲有錢賺，比到信心我哋決定喺香港開店，同時希望同做得好辛苦嘅飲業界朋友打下氣。」

鄧麗欣擔任「一日店長」招呼客人。

Stephy在現場即席沖製招牌茶飲給來賓朋友，問到台灣男友邱勝翊（王子）可有品嘗過她的「愛心特飲」？她甜絲絲表示：「佢好似未飲過呀，因為我淨係識沖啲最基本嘅茶飲，佢比較專情、專一，就算比好多其他款式佢揀，佢都淨係揀珍珠奶茶。」