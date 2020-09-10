這麼遠那麼近｜方東昇原來有弱點　被小朋友玩意考起：輸在起跑線

為咗感受美國地鐵有幾熱,方東昇買車票入閘,但入極都入唔到,好無奈。(影片截圖)

由方東昇、黃曉瑩和李曉欣主持嘅《這麼遠，那麼近》主要係探討世界各地交通問題，前晚一行三人去到美國，跟隨當地嘅交通警喺高速公路上搵出違規司機，包括超速、駕入共乘車道(carpool lane)嘅司機。美國政府為鼓勵多人共乘，部份公路上設有Carpool Lane，讓多於一名乘客嘅車輛可更快捷行駛。唔少司機為咗扮「共乘」，連假人公仔都出動埋，亦有司機試過將車上嘅遺體當作乘客，節目中，方東昇訪問咗幾位被開罰單嘅司機後，金句又再出現：「獨自去Carpool 唯有交告票罰款」

不正確使用carpool lane雖然罰款近3800元，但唔少司機都照用。

三位主持人之後去學電動滑板，黃曉瑩和李曉欣好快就已經上手，反觀方東昇就學到身水身汗兼且不停嘆氣，並笑言自己「輸在起跑線」，原來新聞王子都有弱點。其後，一行人介紹近年唔少國家都使用嘅「自動駕駛」，方東昇指出美國雖然有20個洲容許自動駕駛，但司機都要將雙手放喺軚盤上，以應付突發情況。「但唔少司機都照樣放手，放開所有」

美國新興交通工具：電動滑板。方東昇玩得麻麻。（影片截圖）

節目由陸上交通講到地下：地鐵、hyperloop，仲野生捕獲Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk)；之後方東昇嘗試室內跳傘，金句再次出現：「想飛除咗要風再起時，仲要大師撲挑持。今日嘅結論係人可以離地，但唔可以太離地‧」