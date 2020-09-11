同鄧萃雯好陌生?　黎耀祥：對完劇本就走，唔會傾多幾句

《巾幗梟雄》拍攝時間長達三個多個月，有大量對手戲嘅鄧萃雯和黎耀祥卻未有因而變得好傾。（網上圖片）

鄧萃雯和黎耀祥2009年及2010年先後合作《巾幗梟雄》及《巾幗梟雄之義海豪情》，憑「柴九」及「四奶奶」曖昧之情俘虜觀眾心，劇集收視破晒紀錄，更加令二人狂掃獎項，甚至離奇傳出緋聞。外界視二人為最住拍檔，但黎耀祥喺最新一集《雙祥見》就提到其實佢哋曾經非常之唔熟：「因為之前真係無合作過，當然有見過、識啦，拍第一套時大家無咩講，淨係排戲，對完劇本就走架啦，完全唔會傾多幾句或者交心，我都估唔到。我啲最住拍檔真係好奇怪，但劇集出嚟之後又好夾架喎。」黎耀祥表示直到拍攝《義海豪情》時，二人才稍微熟稔，感覺十分奇妙。「劇中磨合係無問題，不過係我私下鍾意講嘢。最住拍檔係講緣份，正如我所講雖然唔多交流，但出嚟大家都認為我哋係幾夾。」

黎耀祥話直到拍《巾幗梟雄之義海豪情》先同鄧萃雯變得熟絡。（影片截圖）

節目中，黎耀祥又同阮兆祥討論有否收埋「私己錢」，阮兆祥認為可讓另一半知道自己有「私己錢」，但絕對唔會透露銀碼：「人有高底起跌，如果突然出現財務困難時，如果你或佢都有私己錢時，可以共渡難關。」而黎耀祥就詰自己從未有「私己錢」嘅概念，認為夫婦需要了解對方嘅經濟能力：「同埋大家都知啦，我老婆係我經理人，佢收埋私己錢就唔出奇，我啲錢全部都係佢掌管，想收都無得收。」