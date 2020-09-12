郭富城隱藏26年的秘密曝光　為救昏迷騎師耳邊唱《對你愛不完》

港台前節目主持曾智華早前在專欄公開了一個有關郭富城 (城城) 隱藏了26年的秘密，是一件好人好事，當年參與事件者更有保密協議，而事件就涉及已故的年輕見習騎師林嘉成。林嘉成1994年於在香港仔隧道發生嚴重交通意外昏迷送院。當時醫生表示若有特別因素刺激腦細胞，就會有一線機會蘇醒。林嘉成的偶像是郭富城，林嘉成的師傅，練馬師伍碧權透過曾智華，搭上搭找車淑梅聯絡城城的經理人小美，表示希望城城到醫院探望林嘉成並給他鼓勵。

郭富城充滿愛心和善心。(郭富城微博)

曾智華透露當時郭富城一聽到便馬上應承，大家亦有默契此事一定要秘密與低調地進行，不能變作宣傳。當晚城城深夜去到瑪麗醫院的深切治療部，在昏迷的林嘉成耳邊唱了一首《對你愛不完》，只可惜未能喚醒林嘉成。網民知悉了這事後都大受感動，紛紛留言激讚郭富城充滿善心。有傳媒向小美求證此事，她坦言有關文章的內容是事實，她又指其實城城向來有低調行善，默默關心基層、小朋友與老人家，例如今年初疫症爆發時，城城便買了很多口罩送給有需要的老人家。城城於5月舉行網上演唱會，也是因為是知道一班幕後工作人員與舞蹈員沒工作沒收入，所以城城捐錢且籌錢幫助他們。