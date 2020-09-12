譚炳文生前最後一個訪問　親述唔敢再探望李香琴原因︰好心噏！

有配音王之稱的譚炳文因肺癌於本月5日早上與世長辭，享年86歲。據悉他於6月發現患上末期肺癌，病情持續惡化，最終不敵癌魔離世，他女兒譚淑瑩向傳媒表示父親走得安詳。而譚炳文生前最後錄製的一個電台訪問，將於今晚在香港電台第一台節目《一起走過》中播出。他在節目中與主持江美儀及製作人楊紹鴻談及圈中合作的好友，當中包括與他合作多年的好拍檔兼紅顏知己李香琴。現年88歲的李香琴，因為腦退化關係，近年已開始認不到人。

這是譚淑瑩於爸爸譚炳文離世後post的合照。(譚淑瑩fb)

譚炳文在節目中透露年前曾探望李香琴，可是連這位與他相識於微時，且合作數十載的老拍檔竟然認不出他，令他十分心傷和難過。楊紹鴻就透露去年曾邀請譚炳文一起探望李香琴，但炳哥即時的反應是表明自己不會去，並解釋道：「同琴姐咁熟佢都唔認得我，覺得好心噏！」

他又在訪問中講自己對晚年人生的看法，表示：「晚年過得安樂，仔女揾到食，生活安樂就可以，自己都係已經盡頭，仲諗咁多做乜，乜嘢都唔好諗，老人家要顧住健康最緊要。」江美儀亦在她的IG出post悼念譚炳文，她留言表示：「榮幸可以同炳哥做最後一個電台訪問，炳哥的談笑風生、人生哲理，令我留下心刻印像；讓我們一起細聽炳哥的惜日往事。炳哥，我們永遠懷念你。」

譚炳文生前最後一個電台訪問。(江美儀ig)

譚炳文於1970年與李香琴合組「李氏影業」拍攝電影，兩人合作無間，且成為了經典的螢幕情侶。兩人的緋聞更是傳足30多年，關係疑幻似真。有指李香琴移民美國後回港拍電影時結識譚炳文，合作數十載，無論台上台下均被公認為是一對。兩人的緋聞更一度令譚炳文太太吃醋，而李香琴亦表示過他們不是拍拖，但有感情。譚炳文於2017年接受《1圈圈 星光背後》訪問時，被問到炳嫂會否呷醋，就表示：「緋聞做呢行就唔好理人講咩，我唔理當佢傻。（炳嫂有冇呷醋？）唔知佢呷唔呷，都幾廿年呷乜鬼。」

譚炳文與紅顏知己李香琴多年來合作無間！（VCG）

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