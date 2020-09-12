回顧張國榮唐鶴德最動人一刻　17年後仍不忘哥哥：分開也像同度過

今天（12日）是一代巨星哥哥張國榮的64歲冥壽，時光荏苒，原來他亦已經離開我們17年，而每逢哥哥離開的日子，或是他生日的那天，哥哥一生中的摯愛唐鶴德都一定會準時發文，從不缺席，以表達對哥哥的想念之情，今天當然也不例外。唐鶴德凌晨上載了一張哥哥準備切蛋糕的照片，並寫下：「分開也像同渡（度）過....生日快樂！」他們相愛逾20年，雖沒簽下一紙婚書，仍認定對方為終生伴侶；在舊年代下公開認愛不易，所以這段愛情更顯難能可貴。

每逢哥哥生日，唐鶴德都一定會準時發文，從不缺席，以表達對哥哥的想念之情，今天當然也不例外。唐鶴德凌晨上載了一張哥哥準備切蛋糕的照片，並寫下：「分開也像同渡（度）過....生日快樂！」（IG／＠dhttong）

張國榮與唐鶴德識於微時，1982年風華正茂的兩人在麗晶酒店重遇，為這段愛情掀開第一頁。從哥哥的寂寂無名起，唐鶴德已經陪伴在他左右，二人總是被拍到形影不離的照片，而早在1992年二人已被拍到一起看網球比賽的照片。直到1997年張國榮鼓起勇氣在紅館演唱會上唱《月亮代表我的心》公開告白：「這首歌，送給我的母親，也送給我生命中一位最摯愛的好朋友。你們知道我說的是誰，不就是唐先生麼！」

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公開認愛的這個舉動無疑引來更多更多聚光燈的關注，經過太多被狗仔隊跟拍的日與夜，在2001年9月28日，對他們而言也許又是被狗仔隊煩擾的一天，哥哥選擇在狗仔按下快門的一瞬間，牽起唐鶴德的手，這舉動令唐鶴德有點驚慌地回頭，但卻能從哥哥的背影感受到他當下的堅定，這照片後來亦被大眾認為「本世紀最堅定的牽手」。後來哥哥也不怎麼迴避大眾的視線，決心要做「顏色不一樣的煙火」，在一次圈内人的聚會中，哥哥唱着《至少還有你》從背後環抱唐鶴德，除去所有世俗眼光與框架，就像最普通不過的甜蜜情侶。