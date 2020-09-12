【踢館】民間高手彩兒做過TVB「御用護士」　IG常曬極吸睛水着照

ViuTV的真人騷一向是品質保證，最近熱播的《踢館》亦有不少人收看，但周四（10/9）播出的第4集卻惹來負評！節目中，民間高手彩兒雖然成世人未食過牛肉，卻能夠靠一道威靈頓牛柳，「盲拳打死老師傅」，成功挑戰40年入廚經驗的餐廳總廚助理陳泰財，搞到好多觀眾都好不滿，紛紛在ViuTV的Facebook專頁投訴節目不公平、做馬：「師傅整嗰個係平民簡易版，自己就整個正常版」、「節目有問題」、「連焗幾耐都係跟師傅，咁有咩意思」、「勝之不武」。

不少人指彩兒在《踢館》第4集中勝之不武，靠有齊蘑菇等材料的正常版威靈頓牛柳，撼贏陳師傅的平民簡易版威靈頓牛柳。（電視畫面）

不論你支持彩兒還是陳師傅，你都會覺得彩兒其實好面善，好像之前在無綫（TVB）電視劇中見過她。沒錯，她便是TVB第23期藝員訓練班畢業生，曾經拍過《On Call 36小時》、《巾幗梟雄之義海豪情》等劇集，有「御用護士」之稱的范彩兒。2012年，她與TVB結束賓主關係，並效力香港電視網絡（HKTV），可是HKTV一直爭取不到廣播牌照，她亦轉到北上發展。當然，粉絲最記得的應該是3年前，她與男友呂熙一條極吸晴的搞笑短片。

點擊下圖回顧搞笑片精華，以及她的IG性感彩蛋：