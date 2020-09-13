李佳芯魔音后已被取代　蔣家旻唱歌難聽甩beat震撼全港

無綫（TVB）藝人的工作除了拍劇、主持，去商場做嘉賓之外，最搵錢的當然是登台一展歌喉。TVB有不少小生花旦，陳豪、李佳芯、楊怡以及黎耀祥以往到中國內地登台，都會唱返兩首歌助興，基本上每位藝人都會練定一兩首歌「傍吓身」，但是歌喉水平如何呢，就真的是見人見智。最近在《流行經典50年》中唱歌的蔣家旻為例，就真的稱得上「魔音天后」，不過一山還有一山高，到了2020年，仍然是由這位TVB小花穩坐「魔音天后」的寶座。

第10位 傅嘉莉

從影17年來，其實能夠聽到傅嘉莉獻唱的機會真是「10隻手指數得晒」，雖然《流行經典50年》上與蔣家旻合唱《戀愛大過天》時表現失準，但是2年前，她在Big big channel上唱《印記》就相當穩定，似乎她不太擅長唱高Key。

第9位 張振朗

雖然，張振朗演技就Very Good，但是唱功就認真一般般。在《流行經典50年》中與賴慰玲唱《明知故犯》時，唱到「無論你想愛誰～在你掌握裡～」還臨近走音邊緣，但對比起以下幾位，其實他已經算是唱喉了得，所以「 魔音榜」排名第9。

第8位 李佳芯（Ali）

早在2016年時，李佳芯（Ali）就已經憑着一首甩Key版《小幸運》紅遍整個網絡，當時更有不少網民批評她五音不全以及咬字不清，不過人靚心善的Ali亦都十分接受批評，更一年唱得比一年更加好，來到2020年，在《流行經典50年》唱歌時，已經可以脫離了「 魔音天后」之名，所以她在「 魔音榜」中只排第8位。

馬國明唱歌真係一般，不過應該冇人會介意嘅。（電視截圖）

第7位 馬國明

其實馬國明都算是TVB中較早一批唱歌宣傳登台的藝員之一，不過唱功就...尚待改進吧，亦出現過甩beat、忘詞的情況發生，可能他都知道自己專長不在唱歌，所以近年登台他都會選擇一些較簡單，又不會太高音的歌曲演出。

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