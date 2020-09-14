Hebe田馥甄《諷刺的情書》MV出鏡兩秒　導演：不會演的人少演一點

田馥甄新專輯「無人知曉」將於25日推出，最新主打「諷刺的情書」，MV邀來張榕容跨刀主演，採一鏡到底長鏡頭方式拍攝，以張榕容為中心，倒敘法拍攝失婚女子到結婚，從痛心至喜悅，透過美術與燈光的調度，在寫實與超現實的場景中瞬間轉變，而田馥甄僅在出現在最後婚宴場景，飾演參加婚禮的親友，曝光畫面僅短短2秒，她打趣回：「只有一個鏡頭很珍貴，要好好表現，是史上最短MV！我可以當婚禮駐唱歌手嗎？給我多一點鏡頭。」

MV斥資三百萬搭建房間與辦公室兩大空間，這雖是張榕容時隔4年再度演出MV，但她敬業且專注的表演，從醞釀、到正式開拍，當中流淚、揪心情緒等細節，每顆鏡頭都是專業呈現；一鏡到底、三場連戲的拍攝，是張榕容過去完全沒有嘗試過，她直呼：「新鮮又好玩！」也讚「諷刺的情書」洗腦又好聽，自曝私下去卡啦OK必唱田馥甄的「魔鬼中的天使」。

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田馥甄與張榕容雖沒有同框演戲，但田馥甄特別到片場探班，還送上自己親手製作的甜點可麗露，更自嘲：「導演說不會演的人少演一點，會演的人多演一點」，並讚：「榕容在我心中就是一位自然、陽光又堅強，認真又有實力的女演員！」張榕容聽了直說：「下次一起演，也希望下次邀請我一起飆歌」。

田馥甄(Hebe)凍齡有術，完全不像37歲：（點閱下圖查看）

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