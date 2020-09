大仔17歲生日,康子妮在IG亦有po相。(IG: 康子妮)

林曉峰、康子妮傳出婚變消息,雖然林曉峰已在IG發兩文回應,不過女方還未有就事件解畫,昨晚她在IG發了張大仔17歲慶生合照,寫上「有些東西是永遠不變的...Love is in the air 」,相中亦有林曉峰,不過就沒有再交待更多,所以連日來都有傳媒在林曉峰的住址守候,希望雙方有進一步情況交待,但目前為止事件未有再發展。