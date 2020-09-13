【美女廚房】地獄廚神原來唔係咁恐怖？　鄭中基隔14年揭製作內幕

2006年，由鄭中基、方力申以及梁漢文主持的《美女廚房》可謂經典中的經典，無論重播幾多次，觀眾都一樣笑到碌地，尤其當一眾地獄廚神出現的時候，未見她們的成品和主持試食的反應都已經笑到胃抽筋。而《美女廚房》的收視亦非常理常，最高突破40點成為最高收視的遊戲節目。

重溫多位地獄廚神嘅「威水史」包括吳雨霏、阿G.E.M.鄧紫棋以及薛凱琪等等：

+ 64 + 64 + 64

但事隔 14年，這班地獄廚神終於都有機會「平反」！近日鄭中基獲邀接受加葱的YouTube訪問時就被問到會否重開《美女廚房》系列，鄭中基除了透露有意思自己製作之外，更透露了當年《美女廚房》的爆笑內幕：「新嘅美女廚房，我哋係有諗過，不肻我哋就唔可以用返《美女廚房》呢個名，可能內容又要改一改，因為大家都睇過啦！我希望如果做新嘅美女廚房，唔好成日都挖苦啲煮嘢食嘅參賽者啦！因為嗰時我哋收到嘅指令就係，每一個都要話唔好，但其實有啲真係唔差，做效果囉。」雖然鄭中基並沒有指名道姓指出誰是效果誰是假象，不過，放火燒廠或石斑刺身這些，又難啲做假呀嘛？

日前鄭中基接受YouTuber加葱訪問大爆《美女廚房》幕。（YouTube截圖）

同場加映：

陳嘉倩淺露性感成功轉型 盤點6位揻甩「主播味」新聞小花

陳嘉倩的IG有超過18萬追蹤者：

+ 39 + 39 + 39

睇多5位主播在工作和私下的超強反差：