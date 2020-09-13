林利力撐老婆與同父異母姊姊爭遺產　兩公婆一條心：人在做天在看

54歲藝人林利與老婆陳貞均（Erin）分隔兩地，一個在香港，一個在台北，但兩人感情依然深厚。林利於周日（13/9）力撐老婆與兩位同父異母的姊姊爭遺產，並指「人在做天在看」、「有我靠」，盡顯兩公婆一條心。

Erin對父親遺產全都歸於兩位姊姊大感疑惑。（Erin Facebook圖片）

事源是，Erin同日在Facebook發帖表示自己最近得知父親全部遺產的繼承人和保險受益人只有兩位姊姊，上述文件均並沒有她的名字，而其父親的友人曾告知，父親希望將遺產平均分配，因此她大感疑惑：「太多疑點了！」，

另外大姊曾向其表示，希望三姊妹都放棄繼承遺產，但最後兩位姊姊竟成為遺產受益人，Erin坦言：「但是和我看到的信件，事實卻不符」、「我覺得我父親不會這麼狠心的！我不相信⋯事情真的很奇怪⋯⋯。」

林利轉發老婆帖文力撐她爭遺產。（林利Facebook圖片）

林利立即轉發老婆帖文力撐她爭遺產，之後又突然分享一張滑蛋牛肉飯和排骨蓮藕湯的相，並留言叫老婆加油，仲大方示埋愛，真的非常sweet。

林利Po食物相再撐老婆。（林利Facebook圖片）

林利同老婆Erin一向都咁恩愛。（林利Facebook圖片）

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