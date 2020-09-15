反黑路人甲．劇透｜王浩信向湯怡表白　兩人終有一別？

《反黑路人甲》第二十七集劇透。

《反黑路人甲》上回講到，欣頤（馮盈盈飾）、細倫（王浩信飾）互相要脅，欣頤終放走細倫，並交出指揮權予司徒信（許家傑飾）。細倫當眾痛毆羞辱高彬（張振朗飾），晨爺（姜大衛飾）拉攏高彬將細倫拉下馬。水姐（蔣家旻飾）希望芷珊（湯怡飾）配合計劃，逼細倫放棄當坐館。高彬配合晨爺，栽贓誣蔑細倫偷取晨爺的貨物，怎料在叔父大會上，貨物不翼而飛，高彬因此被逐出四聯幫。芷珊找細倫問個明白，細倫無奈說違心話傷透芷珊。千霞（賴慰玲飾）召集眾叔父，計劃動議罷免細倫。晨爺綁走陸秋（朱敏翰飾），要求高彬殺掉陸秋來嫁禍喪鐘（徐榮飾），高彬知晨爺在試探自己，欣然答允。

即睇結局篇預告！（《反黑路人甲》截圖）

點擊下圖睇更多結局篇精彩畫面：

+ 14 + 14 + 14

以下內容有劇透，逃生門在此：

反黑路人甲｜高海寧色誘王浩信未算最勁 20個造型更加刺激

反黑路人甲｜16-20集仲係睇王浩信表演 主線冇推進點解唔棄劇？

反黑路人甲｜《東張》主持梁麗翹低胸訪問 王浩信張振朗唔敢直望

反黑路人甲｜鐵頭陳志健極重情義 對老婆、父親無條件付出

《反黑路人甲》最新一集講到，細倫知晨爺綁走陸秋，仍把矛頭直指喪鐘。晨爺見細倫與喪鐘水火不容，決定暫留陸秋一命。細倫希望千霞收回罷免自己的動議，並告知其計劃。千霞終收回動議，晨爺見罷免細倫不成，決定殺掉陸秋……千霞知高彬受盡苦頭，主動找他，二人打得火熱。高彬跟蹤晨爺，遇到跟蹤榮章（石修飾）而至的欣頤，二人交換情報。細倫勸服明麗（高海寧飾）原諒自己，並想她接近榮章。芷珊打算往山區義教，細倫趕往機場要挽留她。晨爺約高彬、喪鐘等見面，指細倫假冒蔣世龍。

即睇下回預告！（《反黑路人甲》截圖）

點擊下圖睇更多下集精彩畫面：

+ 11 + 11 + 11

同場加映：TVB最美醫生佘詩曼、朱千雪領銜 呢位新人被封為「最索醫生」