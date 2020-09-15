陳惠敏稱遭騙徒利用肺癌呃錢　對方要求移除指控聲明及賠償

77歲武打影星陳惠敏接受傳媒訪問時首度承認早前曾患肺癌，更指控一名姓游男子利用他罹患癌症一事周圍向他朋友借錢，直斥該人是「鼠輩」和「老千」。他於周一（11/9）透過女兒陳映諭的Facebook澄清自己從沒有向朋友借錢，更上載多張姓游男子的相，不過聲明當中就有清楚指出姓游男子是騙徒，只是強調大家關係是普通朋友，與及自己的財政穩健。

陳惠敏首度開腔認有肺癌 嬲爆被騙徒利用

陳惠敏於本月11號透過女兒Facebook澄清自己從沒有向朋友借錢。（陳映諭Facebook圖片）

不過陳惠敏就回應了傳媒，指治病期間，有人借他患病一事四出向人借錢，更以「幾萬幾萬呃」去形容。有傳媒找出該名姓游男子，他接受訪問時透露目前身處美國，更出聲明極力否認陳惠敏德指控。文中游先生稱陳惠敏的《嚴正聲明》中有意影射他曾參與黑社會活動或身為社團人士，損壞他的聲譽，而且所述內容與事實不符，「對游先生造成嚴重的經紀損失及感情和聲譽上的損害。」

游先生向陳惠敏提出民事索償，並要求他三日內從所有平台上移除該篇聲明。（IG@dc_monster）

游先生要求陳惠敏於三日內從所有平台上移除該篇聲明，並向公眾澄清有關言論及作出道歉聲明，並向陳惠敏提出民事索償，更指會保留向法庭申請禁制令的權利。

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