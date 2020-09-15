韓國女星吳仁惠疑企圖自殺　搶救無效終年36歲明日出殯

曾演出韓國電影《速水花美男》的韓國女星吳仁惠昨日（14日）凌晨5時被發現在仁川廷壽區寓所內昏迷，其好友發現後致電報警，當時處於心跳停止的狀態，經搶救後已恢復呼吸及脈搏，一度情況穩定，但仍未恢復意識。可是延至昨日深夜卻傳來噩耗，吳仁惠最終救治無效宣告離世，終年36歲。

當地警方正在調查她的死因，目前推測她是企圖自殺。吳仁惠前日（13日）仍有透過IG與粉絲互動，她突然離世令粉絲都感到相當意外和震驚。據吳仁惠的好友於昨日向韓媒《Dispatch》透露：「發現吳仁惠當時情況危急，雖然如此，還是沒有放棄希望，但是她仍然沒有意識。」吳仁惠的葬禮已於仁荷大學舉行，並於明日出殯。

她最令人印象深刻是曾於2011年真空現身「釜山國際電影節」的紅地毯。(vcg)

吳仁惠於2011年入行，多年來主要都要飾演一些閒角，近年更幾乎沒有甚麼新作。身材出眾的她最令人印象深刻就是曾於2011年在「釜山國際電影節」真空上陣行紅地毯，成功搶鏡，但卻遭到網民留言炮轟她搏出位搏見報。

+ 16 + 16 + 16

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288