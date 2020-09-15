77歲陳惠敏認曾患肺癌後露面　新婚後精神奕奕面色紅潤

現年77歲的武打影星陳惠敏昨日（14日）首度承認患肺癌，所幸在初期就及早發現，經過治療後如今已戰勝病魔。陳惠敏今日（15日）又透過女兒陳映諭的Facebook公開露面，女兒更留言：「多謝各位關心, 爸爸已經康復了。琴（噚）晚仲同幾十年兄弟食！飯！ 至於爸爸喺醫院那張相是某人在七月尾在醫院偷影的。」照片可見，陳惠敏精神奕奕，面色紅潤，看來身體已回復狀態！

陳惠敏與老伴吳國英與張嘉年（太保）等朋友飯娶。（陳映諭Facebook圖片）

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陳惠敏月初突然被爆入紙註冊結婚，對象正是為他生下3子女的老伴吳國英。之後，他接受傳媒訪問時承認婚訊並承認曾患肺癌，他透露當時發現時是肺癌初期，如今已痊癒，亦表示自己當時正留院檢查。之後，他又澄清自己未有財困並透過女兒陳映諭的Facebook發聲明，指一名有心人藉著其名譽，借詞合作或集資投資，他又澄清自己未曾向朋友借錢，強調自己的財政穩健。

《逃學英雄傳》最為人津津樂道一幕，是陳惠敏將他的黑道經歷，用在解釋數學公式上，相當出人意表。（Youtube影片截圖）

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