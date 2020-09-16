方力申爆林盛斌最愛做媒人：介紹比我嘅唔係離婚就係喪夫

林盛斌原來介紹過唔少女仔比方力申。（影片截圖）

陳瀅、方力申同唐詩詠齊齊接受《Tiger`s Talk 》嘅訪問，節目中，陳瀅直指方力申係心目中嘅理想型，又話自己想日溝佢，非常直白。回復單身4年多，方力申透露林盛斌介紹過唔少對象比自己：「佢話呢個好好，不過老公剛剛上星期去世，我話咁等人過渡咗呢段時間先啦，之後再介紹，係啱啱離咗婚。」唐詩詠亦表示Bob在友人嘅after party上，企圖做紅娘，但結果場面十分尷尬。

唐詩詠話唔會考慮同圈外人拍拖，但又唔想同TVB嘅人拍拖，範圍好有限喎。（影片截圖）

節目中，問到4年間可曾心動過時，方力申尷尬一笑後才表示「無」，他說唔少人都認為自己花心，或者是因為大家都唔會欣賞正常嘅人，又指過往嘅緋聞令外界認為他是花心。「強如馬國明，外面啲人都會話佢花心，因為大家就係鍾意聽呢啲嘢，所以你點洗白自己都好，外界都係會咁講，但男人無咩所謂，我五十歲都可以搵另一個，但女仔唔同，所以我覺得女藝人係好辛苦。」

方力申同鄧麗欣分手後，表示一直單身至今。（資料圖片）

被問到至今依然係單身嘅原因，方力申表示：「可能啲女仔覺得同我一齊就要埋單，唔可以再玩，一定要結婚生仔，我以為我刻咗『唔係？兩個字喺額頭，但無人會知。（咁係想要結婚生仔？）其實呢一行嘅人，無一個流程比自己，同埋我要講一句，我從來無一段感情係同我探討過結婚呢個問題，從來無一個女朋友。」方力申強調無一個女朋友同我坐低講結婚嘅嘢，Bob問到「上一個有無講?」時，方力申欲言又止，最後才說出「去到最後講都無用架啦。」方力申與鄧麗欣拍拖十年之久，2016年二人宣布和平分手後，曾有指方力申一直有意拉埋天窗，甚至已準備驚喜求婚派對，奈何單親家庭長大嘅鄧麗欣一直對婚姻有恐懼，如今在節目中表示從未有女朋友同自已談論婚事，似乎印證了當年嘅傳聞。