【開工大吉77】施明曾諗過與鼎爺復合：我都唔知點答你！

施明姐事先聲明防疫至上，需配帶口罩拍攝，及以「碰手踭」代替握手：「因為依家我唔止對自己負責，仲要顧埋啲孫仔，要同佢地父母交代，所以做訪問都要好小心！」

施明日前現身香港開電視《開工大吉77》接受苑瓊丹訪問。施明姐自從2006年後絕跡幕前，多年來都心癢癢想復出：「我好想拍番戲，冇戲癮又點入行呢？當年霑叔係我姨丈，佢話我讀乜鬼書，天生就係做戲，咁我咪叫佢介紹囉，佢一口拒絕話邊有自己人帶親戚入行，叫我考訓練班。不過讀緊訓練班時，有個導演睇中邀請我拍戲，所以一入行就拍電影。」

施明憶述當年與李家鼎結緣。

讀書時曾學跳舞、功夫，入行即成為「打女」，亦因工作與李家鼎結緣：「當年我拍戲都好無知、好百厭，不太懂人情世故，有啲人就蝦我，李家鼎出面幫我擺平件事。到底佢係睇中我先幫手，定係佢真係咁正義呢，要問番佢先知喇，但係好多人都話佢係好幫手，最終佢都幫咗我幾次。」期後二人婚姻出現問題，施明亦突然消失幕前：「因為當年兩個囝都拍戲，要搵個地方比佢地專心讀書，所以去咗美國五年，當年呢個決定真係好勇敢，依家諗番都好驚。」

回憶昔日飄洋過海，落機沒有親友接濟，膽粗粗打電話予胡金銓導演求助：「其實我同佢都唔熟，當年佢話我嗰樣唔適合拍戲，所以冇合作過！但人生路不熟，唯有求吓人啦，之後佢話叫我住幾日酒店，因為佢要返台灣做身體檢查，返嚟介紹我開工。點知等咗成個月都冇聲氣，最終帶埋兩個仔出唐人街行吓，撞到另一個導演，見到華人真係好開心，佢話我知原來胡金銓死咗，我成個月都冇買報紙，乜都唔知！」為愛兒讀書，施明放下身段從新出發，美國試鏡爭角色拍廣告、電影配音賺錢，加上「鼎爺」補貼維持生活。

為愛兒讀書，施明放下身段從新出發，美國試鏡爭角色拍廣告、電影配音賺錢，加上「鼎爺」補貼維持生活。

施明大讚前老爺廚藝了得，鼎爺盡得真傳：「佢煮嘢食同書法都好得，所以李家鼎都好叻。以前就我負責煮飯嘅，慢慢就變工人煮，所以都唔記得晒啲食譜，而佢就有朋友嚟先去廚房露兩手。頭先苑仔問我有冇諗過復合，我都唔知點答，有冇諗過都答唔到，至於佢有冇明示暗示，我唔知㗎！我份人糊糊塗咁，有時講到白都聽唔清楚㗎，我唔係乍癲扮傻，一向都係傻傻地。佢係我前夫，再見做番朋友？我做唔到，但佢又係我嗰仔嘅爸爸，咁即係親人囉。」