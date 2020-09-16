錦繡南歌｜李沁喊戲感染力強觀眾走心　吳謹言爆喊冇眼淚被批評

在娛樂圈生存單靠外在是好難維持長久性發展的，畢竟要真正獲得觀眾認可，實力更為重要。而內地女星李沁就是其中一位表表者，近日無綫播出由她主演的新劇《錦繡南歌》，首播幾集她爆喊的戲份感染不少觀眾，在網上獲得一致好評，令她有「美人落淚」的美譽。不過李沁仍比不過前輩孫儷，因為她在古裝劇《甄嬛傳》的表演太出色，喊戲更被譽為教科書範本。

李沁的演技獲得不少認可 。（《錦繡南歌》微博圖片）

有收看《錦繡南歌》的觀眾都知道，在剛播出的集數中，李沁飾演的沈驪歌不停喊，其中一幕不捨師妹阿奴（李釗）替自己赴死而離別的戲份，搞喊不少網友。面對著束手無策的困鏡，李沁眼神盡現無力感，爆發力做得恰到好處，在一開始眼眶泛紅流露不捨，到最後見到阿奴被殺死，她立即爆喊抽搐展現出心有不甘的感覺出來，成功帶觀眾入戲搞到大家看到心痛不已。

除此之外，在她回想起同阿奴的往事中，她亦多時落淚，喊戲自然而流感染力非常強，從內到外都感受到她失去親人的痛苦。這一幕幕被讚喊得動人又有演技，是一位有美貌的實力派女演員。

李沁的喊戲感染力強。（影片截圖）

回想阿奴時，李沁自然而然的演技非常感動人。（影片截圖）

除此之外，在她回想起同阿奴的往事中，她亦多時落淚，喊戲自然而流感染力非常強，從內到外都感受到她失去親人的痛苦。這一幕幕被讚喊得動人又有演技，是一位有美貌的實力派女演員。

除了李沁的喊戲獲得認可之外，趙麗穎的喊戲亦非常出色。最令大家印象深刻的就是她於2013出演《陸貞傳奇》，其中面對高湛（陳曉飾）的深情告白，趙麗穎當場感動爆喊，更喊到假眼睫毛掉一半又流鼻涕，真實的自然而然流露感染觀眾，令大家讚不絕口。

趙麗穎喊到掉假眼睫毛。（網上圖片）

雖然李沁同趙麗穎喊戲出色，不過孫儷的喊戲似乎更高一籌。在古裝劇《甄嬛傳》中，孫儷面對好姐妹沈眉莊（斕曦飾）的離世，一開始她非常平靜面對，到步出宮門一刻他最終忍不住歇斯底里仰天爆喊，而且過程中一句台詞都沒有，表現出心痛不己的感覺出來，震撼力非常強。

孫儷的喊戲更高一籌。（圈太妹微博圖片）

另外，在一幕她失去孩子的戲份中，作為母親的她流露出悲傷，而是次的喊戲並不是一次過歇斯底里爆喊，而是有分層次。一開始先慢慢流淚，到中間歇斯底里爆喊，最後喊到無力而昏厥，相當厲害。而曾在訪問中，孫儷表明喊戲的技巧最重要是要相信出演角色，為角色而感動﹑為她悲傷﹑為她哭泣，如此一來就會令觀眾容易代入角色中。因而孫儷的喊戲被網友讚根本可以做教科書範本，是最好的典範。

孫儷的喊戲被譽為根本就是一本教科書。（影片截圖）

當然演喊戲並不是每一位演員都會感動觀眾，就好似吳謹言的喊戲令觀眾看到好突兀。最令人印象深刻的就是她於去年主演古裝劇《皓鑭傳》，在第一集中面對母親被推落井處死的一幕，吳謹言只是激動地趴在地上大叫，但就一滴眼淚都沒有，因而被網民大彈她演技差。但她的老闆就為平反，並解釋道：「人在遇到這樣的事時是不會哭的，因為大腦來不及接受也不願接受這樣的訊息，除了乾嚎反抗之外，沒有辦法做出更多的反應」。他還以張曼玉在《甜蜜蜜》中看見曾志偉屍體的一場戲作為例子，表示她先笑了才哭了，因為悲傷是需要時間去傳遞的。演員的表演好與不好都是見仁見智，最重要是觀眾感受到其中。

吳謹言被批喊戲差。（影片截圖）