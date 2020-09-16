【金宵大廈2】李施嬅演繹全新角色挑戰演技：沮喪吃力要絞盡腦汁

李施嬅（Selena）今日（16/9）現身九龍城出席慧妍雅集可重用口罩捐贈活動，她更在宣傳片中大跳熱舞，盡展柔軟筋骨：「今次想派環保口罩，因為日日製造垃圾都唔係辦法，呢啲口罩入面有殺菌成份。我要喺宣傳片跳舞，展示下脊骨冇問題，幫到人又做埋環保。」

李施嬅出席慧妍雅集可重用口罩捐贈活動。（梁碧玲攝）

正忙於拍攝無綫劇集《金宵大廈2》的施嬅活動後又要趕回劇組，對於《金宵2》的劇情，她指因合約問題不能透露更多，不過有信心帶給觀眾驚喜：「簽晒合約冇得透露，我想透露都冇得透露。只可以話今次比上次嘅故仔去得更加盡，睇到毛管戙，所以會有驚喜。（邊方面令你毛管戙？）劇情方面，多咗好多新成員，有好多好戲之人，例如伍姑娘（伍詠薇）。前幾日睇片，覺得成件事好靚，今次有返多少少Budget，上次好低成本，希望今次畀到多啲驚喜觀眾。」

正忙於拍攝無綫劇集《金宵大廈2》的施嬅活動後又要趕回劇組。（梁碧玲攝）

《金宵大廈2》大玩平行時空，李施嬅要演繹全新角色，她直言是演技上一大挑戰：「我同陳山聰演技上係更大挑戰，上一輯做咗兩個角色，今次新角色要做上一次冇做嘅嘢，要不停增加性格，有啲沮喪、有啲吃力，都幾大挑戰。（同山聰有感情戲？）係呀，同上次一樣，10個單元，我同山聰會穿插。我哋嘅感情線同上次好唔同，演技上今次辛苦啲，要絞盡腦汁做一啲新嘢畀觀眾睇。」

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