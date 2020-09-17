46歲美魔女翁嘉穗廚藝了得　分享Keep Fit秘訣：老公食到血糖過高

前港姐翁嘉穗（Virginia）、唐麗球（波波）昨日（16/9）出席慧妍雅集重用口罩捐贈活動，藉此宣揚保護環境意識，波波姐說：「每日用一個即棄口罩，對地球係好大負荷，我哋呼籲大家用多啲可重用嘅口罩。」

翁嘉穗、唐麗球出席慧妍雅集重用口罩捐贈活動。（梁碧玲攝）

翁嘉穗與唐麗球淡出幕前多年，她們亦有透露近況，Virginia忙於照顧小朋友：「我細囝要考小學，忙住考小學嘅嘢，自己有少少Project搞緊。」而波波姐則忙於籌備慈善活動：「慧妍雅集有好多大Project，遲啲會陸續同大家宣布。密密開會，網上Meeting。」至於會否重返幕前演出，Virginia同波波姐笑言如果觀眾想看都可以考慮：「如果有人鍾意睇我哋都可以考慮下，冇問題，睇時間。」

翁嘉穗與唐麗球淡出幕前多年，她們亦有透露近況。（梁碧玲攝）

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46歲的Virginia被譽為「美魔女」，保養得宜的她亦有分享Keep Fit秘訣：「日日做運動，買咗部健身單車喺屋企，每日踩一個鐘。（飲食方面呢？）好彩我唔鍾意食零食，省卻好多麻煩。」波波姐稱Virginia煮食了得，卻能保持苗條身形非常厲害，Virginia指自己只會試食，多數都是整給家人食：「老公食到血糖過高，要停一停，唔敢再整住。」

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