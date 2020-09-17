港姐冠軍謝嘉怡當選半個月即賺6位數字：想買樓，我要努力儲錢

應屆香港小姐冠軍謝嘉怡（Lisa）當選後不足一個月，就立即迎來首個工作，更憑率真、勇於嘗試的性格，成功吸納一眾粉絲。Lisa的首個工作就是為樓盤拍攝宣傳片，她對拍攝工作非常有興趣，更積極練習廣東話，處女作便要應付大量中文，對Lisa來說絕對是一項艱辛挑戰！

Lisa本身都鍾意畫畫，但自問畫畫唔算好叻。不過，好鍾意睇藝術家啲畫，同埋鍾意去博物館睇畫。

Lisa面對鏡頭時表現自然，相信在參選期間訓練有素，她坦言每次出鏡都信心倍增。過去Lisa與其他佳麗或其他公司同事一齊工作，今次要獨挑大旗，她直言非常緊張︰「呢次係我成為香港小姐之後，第一個工作，平時都有其他女仔喺度，今次係好唔同，所以有少少緊張，但全日都好好玩。」據知今次拍攝合共花了十多小時，但Lisa毫無怨言，非常專業。

當選後Lisa表示對拍攝工作甚有興趣，更積極練習廣東話，結果火速接到首份工作。

由於不諳中文關係，Lisa為了應付長長的中文對白，事前花了不少時間準備：「最難做係學講對白，因為份稿係中文字，我要寫拼音，先知道講咩嘢。我覺得講出嚟係好嘅。」雖然讀對白時有點困難，但Lisa的努力大家都有目共睹，相信未來日子會愈講愈好。

今次回港參選港姐，有爸爸Peter陪同，Lisa透露媽媽稍後時間將會來港，但爸爸因為在英國仍有生意，所以未能長時間陪伴着她。現時Lisa會主力留在香港發展，她亦有在港置業的打算，而今次的工作就有6位數字的酬勞，相信Lisa的置業夢很快會成真：「我都想喺香港買樓，所以而家我要努力儲錢，如果時間啱嘅，我就會買。」

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