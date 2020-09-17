Kanye West繼續出位行為　IG拍片向格林美獎座撒尿

早前宣布有意參選今屆美國總統、美國饒舌歌手Kanye West近日行為愈來愈怪異，繼早前在早前社交網留言猛烈抨擊老婆Kim Kardashian以及外母Kris Jenner之後，他又不斷鬧爆唱片公司以及NBA，周圍焫火頭，今次更輪到格林美獎。

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【美國大選】Kanye West密會庫什納 遭質疑助特朗普「鎅」拜登票

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Kanye曾獲得過21個格林美音樂獎，但他今日（17/9）突然在IG分享了一段將格林美獎座放在馬桶內，並疑似向其撒尿的短片。其實Kanye與格林美獎早有瓜葛，5年前曾因為格林美大會頒年度最佳專輯獎給男歌手Beck而非好友Beyonce而上台搶咪，事後他更曾解釋當時是受上帝指使：「如果不是上帝要我走上台，說Beyoncé才製作出最好的MV，上帝不會要我坐在最前排，我原本可以坐後一點。因為我以前從未聽過這個人（Taylor Swift），才令我覺得這個想法是如此荒謬，而且Beyoncé的《Single Ladies》MV是最好的MV。」