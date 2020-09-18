湯怡認係老婆典範　難忘中秋重遇初戀男友

湯怡因《反黑路人甲》而人氣急升。( IG圖片)

最近因《反黑路人甲》以及健身片段而人氣急升嘅湯怡(Kathy)，早前為超市拍攝宣傳照時，以一身粉紅造型亮相，湯怡表示已預留中秋檔期與家人渡過：「媽媽很喜歡煮中菜，是我心目中的廚神，我都遺傳到一定的功力，屆時我會一早去超級市場買新鮮嘅食材和罐頭鮑魚，打算煮大蝦粉絲煲、蒸魚等海鮮大餐，同時當然不可以缺少湯圓，準備煲薑汁蕃薯糖水伴湯圓慶團圓。」湯怡表示自己只喝熱飲，而每星期媽媽都會為自己煲湯，希望擁有粉紅色保溫杯作禮物，可以裝著媽媽的愛心靚湯，暖笠笠特別窩心。

早前獲超市邀請拍攝廣告。

湯怡特別愛中秋節，全因難忘在中秋夜重遇「初戀男友」，她說：「中五時，姐姐帶我到樓下的公園玩燈籠，而姐姐的朋友也帶弟弟一起玩，真是很有緣，她的弟弟是我的中學同學，更是坐我隔離位的同班同學，我們中三就認識，後來更展開了一段三個月的Puppy Love，現在想起也覺得非常有緣，所以有時想起中秋也會想起這件事。」湯怡知慳識儉，經常被指是好老婆的典範，她則說：「我認㗎！最希望同另一半過簡單的生活，一起拍拖行超級市場，或是一起行傢具店，買日常用品、食材，回家煮飯仔，就最開心，不過大前提是要有另一半，希望曾經讓我重遇初戀的中秋節會帶來好運，為我帶來適合的人啦。」