袁偉豪張寶兒結婚｜入行13年三段愛情位位女神　兩個仲係港姐出身

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袁偉豪今日（17/09）宣布與張寶兒拉埋天窗！兩人於2016年因拍攝旅遊節目《打工捱世界II》撻着，拍拖2年多來感情穩定。早前袁偉豪爸爸因癌症病逝，女友張寶兒一直在他身邊扶持，今年5月兩人更加聯名購買6千萬清水灣豪宅，更見兩人感情深厚。雖然袁偉豪出身娛樂圈，但入行13年以來一直緋聞甚少。

袁偉豪與張寶兒拉埋天窗！兩人於2016年因拍攝旅遊節目《打工捱世界II》撻着。（IG@_bowiecheung）

袁偉豪於2007年參選《香港先生選舉》，奪得冠軍而入行，當選後以拍電視劇為主，初年的他由低做起，多是飾演閒角或配角，直到近年才開始被賞識晉身一線小生行列。入行後袁偉豪曾經歷過三段愛情，在2010年他與馬沛詩合作舞台劇《我不要被你記住》後相戀，其間更明言要儲錢結婚，可惜最後分手收場。直至2013年，袁偉豪與「2012年最上鏡小姐」岑杏賢拍拖，兩人愛得相當高調，男方受訪時也一直表示岑杏賢是自己的結婚對象，更被外界睇好是「天作之合」，可惜感情再度觸礁，袁偉豪於16年11月於微博宣布分手，三年情結束。翌年他就公開承認與16年「友誼小姐」張寶兒相戀，直至去年9月求婚成功，今日（17/09）37歲袁偉豪更宣布與26歲女友張寶兒結婚，恭喜晒！

點擊下圖　睇兩人甜蜜回憶：

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