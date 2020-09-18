Jessica出自傳爆女人間有猜忌　疑影射少女時代惹粉絲不滿

前少女時代成員Jessica於2014年退團，集中在Solo活動及個人品牌BLANC&ECLARE上，近年又開設個人YouTube頻道與粉絲溝通，發展相當不錯。Jessica將於本月尾推出個人自傳《Shine》，可是卻因一句「沒完沒了的猜忌和嫉妒」而得罪少女時代粉絲。

Jessica的自傳《Shine》將分別在韓國、美國和巴西等地上架，更已確定會翻拍成電影。小說圍繞自己長年在演藝圈中的經歷，包括以K-Pop歌手身份活動期間受過的批評、經歷的長時間訓練、秘密操作及女性的不公平待遇等，出版社介紹是一本非常寫實的自傳。可是由於當中提及過「沒完沒了的猜忌和嫉妒」的字眼，因此網友都不其然會想起Jessica曾是一員的少女時代。

Jessica將於本月尾推出自傳《Shine》，可是惹來少女時代粉絲不滿。（IG/@jessica.syj）

粉絲拍出《Shine》泰國版封面上，出現疑似少女時代應援棒的圖案。（網上圖片）

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此外有少女時代粉絲指出，《Shine》泰國版的封面上出現疑似少女時代應援棒的圖案，因此惹來不滿。有已閱讀過英文版的外國網友講到，小說內提到很多女生間的陰險狡詐，因此心情非常不好。對於Jessica推出自傳，暫時韓國網民反應兩極，有人表示感覺就像踩少女時代舊隊友一腳，批評Jessica只想獲得大眾關注；相反，有人認為內容不一定影射少女時代，認為只是粉絲過度敏感。

自Jessica退出少女時代後，雙方交流可說是近乎零。（網上圖片）

按圖回顧少女時代9人時期照片：