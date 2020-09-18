電影殺青唐文龍曬爆肌劇照　壯碩身材不輸年輕人獲網友大讚

現年50歲的唐文龍早前赴內地投入電影《海盜王》的拍攝工作，日前他的戲份終於殺青，近日他就忍不住在社交網站上貼多張爆肌劇照，好讓粉絲們一睹為快。果不然好身材獲得廣大網友稱讚，而唐文龍亦好親民地留言答謝網友，並表示自己會繼續進步。

唐文龍﹑朱鑑然等人一起拍攝電影《海盜王》。（朱鑑然微博圖片）

一向有健身習慣的唐文龍身材非常壯碩，無論二頭肌﹑三頭肌﹑腹肌還是胸肌都非常飽滿，而且皮膚黝黑非常適合電影中船行者的角色。雖然他已經50歲，但身材完全不輸劇中一班年輕人，獲得不少網友大讚：「你這身材太牛了」﹑「事實說明還是要健身」等，而唐文龍亦好用心留言向網友致謝，表示會繼續進步。

唐文龍身材非常好。（michaeltongmanlung＠IG）

而眼看唐文龍的留言：「海盜王殺青！在驚濤駭浪之中，海上的鬥爭，起伏在危機四伏的漩渦裏！期待明年見。」似乎明年電影會上映。而他留言答覆網友提問時更進一步講到，如果電影在發行方面順利通過的話，估計好大機會會在明年中上映，相信到時會吸引許多粉絲入場支持。

唐文龍身材不輸年輕人 。（michaeltongmanlung＠IG）