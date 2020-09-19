鬼同你上位｜湯沛宜被「邪靈附身」爆喊　傅聲故居到底有幾恐怖？

ViuTV靈探真人騷節目《鬼同你上位》邀請了8位（後有一位退出）在娛樂圈有有憧憬和夢想的女藝人參與，以第一身視角帶觀眾遊歷各個香港的「靈異」地方。而最近一連幾集，參賽者與主持們於已故巨星傅聲大宅進行各種挑戰，第4集中，參賽者湯沛宜（ToTo）更在節目拍攝中途「鬼上身」失控爆喊，要師傅七仙羽立即為她驅邪！

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其實傅聲故居一直是香港靈探熱地，因為相傳於1983年車禍逝世的功夫巨星傅聲至今仍然「住」在原居。

事實上，傅聲的「奪命車禍」已經是一段靈異故事。

相傳當年傅聲的哥哥張震聲向警方提供的事發經過已非常靈異：「出事當晚，我們行駛至現場附近，四周漆黑一片，當時因為天氣悶熱，車窗是打開的，他突然發覺有一陣陰風吹入車內。我看向弟弟（傅聲），發現傅聲兩眼直直的望着前方，他順着傅聲目光看過去，卻發現馬路中間，有十幾個穿着運動裝的人對我們招手，一邊還說『 跟我們一起去玩啊 』。這時我感覺到雙腿被一種強烈的力量控制，完全無法移動，踩不了煞車，百般掙扎間，車輛失控撞向山邊，發生猛烈碰撞。我就失去知覺了，在昏迷前，我竟然看見弟弟站在馬路前面跟我揮手告別，然後跟隨那些穿運動裝的人在霧中消失。」

睇返由天映娛樂出品的《星光傳奇：傅聲》片段：

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除此之外，一直掉空的傅聲故居（坑口道310號）亦有不少傳聞，由「鬼王」潘紹聰主持的「靈異節目」亦曾多次收到有關傅聲故居的故事，其中一集《恐怖在線》，有觀眾就分享了一次與友人在傅聲故居打War game的經歷，他表示在宅內二樓親眼看見有兩團白影飛快飄過：「當時其實係日頭嚟。咁我另一個朋友嗰排之前咁啱有屋企人過生，佢話後面有啲工人整緊嘢，叫我哋唔好玩住，但我哋睇睇，後面其實冇人，得我哋幾個，同埋另一班都係嚟打War game嘅人喺度，我自己諗返一早嚟到嘅時候都唔見有人整嘢，同埋係星期日嚟，當時我朋友都呆咗。然後我再望返落樓下，又見到嗰兩團白影，我感覺到嗰兩團白影係望返上嚟見到我，啲白影係出現喺啲冇陽光照到嘅地方。然後發現另一個朋友喺度發呆，我哋好大力拍咗佢好耐先有返少少反應，然後仲聽到有一把女人聲......」而分享故事的觀眾最後亦表示他們當日遇到怪事後即時撤退，並無後續。

睇埋被「鬼上身」的ToTo靚相：

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鬼同妳上位｜夜訪已故巨星傅聲大宅 七仙羽：屋主一早到咗

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