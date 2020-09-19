柳俊江發「衰衝動」聲明後刪Facebook　拒回應涉家暴網上傳言

前無綫（TVB）新聞主播柳俊江上周三在觀塘一間茶室涉非法打鬥被捕，消息指同場還有妻子雷康怡（Florence），以及妻子的25歲男友人，亦有傳柳俊江和妻子正分居。昨日（19/9），柳俊江在Facebook發文指自己衰衝動，事件源於一場誤會，更稱自己深深為自己的行為致歉。他又強調雷康怡是好太太、好媽媽，一切問題出於自己誤解以及毫無理據的衝動，因此希望外界不要作沒有根據的猜測：「對於網絡上其他的流言蜚語，本人不欲作進一步回應。我會一如以往地，全心全意愛我的家人。亦多謝各位朋友的關心，我們會如常生活。」

柳俊江聲明全文。（柳俊江Facebook）

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今日，事件再有最新發展，柳俊江突然刪掉公開的Facebook賬戶，令致歉、澄清聲明一同消失，僅留下私下帳戶。另外，今日再有網民在社交網站出Post指柳俊江涉家暴：「柳俊江已經同佢老婆離婚，因為柳俊江過往不斷發生家暴打老婆，呢兩日佢老婆仲報警，已經備案！」而柳俊江接受傳媒訪問時便指自己已經出聲明，不會再回應網上傳言。