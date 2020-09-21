凱特生3個依然保持少女身材　做運動外仲靠呢樣「騎呢小食」？

作為三個仔女的母親，凱特的身材一直保持着苗條少女一樣，纖瘦的四肢和零贅肉，確實是讓不少女士感羨慕。儘管公務繁忙，凱特都有抽時間做運動，更非常注重飲食。原來凱特平日最愛吃的「奇怪零食」，竟然是有助修身，就連囡囡夏洛特公主都開始跟媽咪一齊食！

（Getty Images）

日前英國傳媒報道，凱特曾在探訪活動期間透露，自己非常喜愛吃橄欖，而這個習慣早於年輕時期經已開始，更笑言夏洛特小公主現已開始愛上吃橄欖。不過消息一出，有不少網民都感到詫異，更表示很少人會喜歡吃橄欖，在薄餅或沙律配上橄欖已經是極限，完全像像不到如何將整顆橄欖放進口當作零食，還笑言凱特擁有最「騎呢」的飲食習慣。

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雖然不是每個人都喜歡吃橄欖，但它卻是非常健康的食物。橄欖中的不飽和脂肪酸能有助燃燒體內的多餘脂肪，更有抗氧化和降低膽固醇的益處。有指如果每天都進食5顆橄欖，或者多使用橄欖油，能夠有效改善便秘。至於日常飲食，凱特每天早上都會用螺旋藻、羽衣甘藍、綠茶粉、菠菜、萵苣、芫荽和藍莓，打成青汁作早餐。如果不喝青汁，凱特會選擇吃麥皮。

另外，凱特在中學時期熱愛運動，更是學校草地曲棍球的隊員。雖然嫁入王室後便沒有再接觸草地曲棍球，但凱特仍堅持做運動來保持體能和完美體態。除了跑步之外，凱特最常做的帶氧運動就是踩單車機和划艇器，而且凱特竟然最喜歡做平板支撐和練習瑜伽。