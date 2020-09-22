苑瓊丹為錄開電視節目近一年無得賺人仔　預告將進軍美容界

對於《開工大吉77》會否有第二季，苑瓊丹表示未與開電視詳細研究。

由苑瓊丹（苑仔）主持嘅開電視節目《開工大吉77》，播足一年有多，原來唔經唔覺已經去到尾聲，節目過往請嚟多位久未有在幕前出現嘅藝人，如曹查理、施明、唐麗球等等都成功引起話題。不過有指指開電視暫未有意開第二季，令唔少觀眾大感失望，苑仔接受《香港01》訪問時，表示自己喺內地有唔少工作，所以對於《開工大吉77》會否有第二季的話要與高層商議：「係有講過，但未有時間坐低細傾。如果要繼續，都要睇下會唔會有可能我喺內地時都進行到呢邊嘅節目。」

苑瓊丹即將進軍美容界，她更表示唔怕競爭大，因為有信心自己嘅產品會大受歡迎。

苑仔近年接拍不少內地嘅網絡電影，可謂長做長有，不過自從疫情爆發後，加上《開工大吉77》頻繁錄影，令苑仔留港一年多，問可有計算過損失多少時，她說：「又唔可以話損失，我留喺香港陪多咗屋企人，呢啲都唔係用錢買到。同埋我嚟緊有生意要搞，可以話係塞翁失馬，焉知非福。」苑仔提及嘅生意，她及後解釋是高科技美容，並指涉及唔少專利技術，所以近來頻頻與相關人開會，但問到投資多少時，苑仔就話「唔會少」，並指已經搵埋地方。她說：「我對呢個美容生意好有信心，因為佢唔需要開刀，但已經可以令人蘋果肌提升，又可以美白、收細毛孔。」苑仔又謂已經搵嚟唔少圈中好友測試，效果可謂十分成功。