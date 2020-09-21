譚炳文出殯｜女兒譚淑瑩為父親舉行最後派對：我當佢仲活喺我身邊

「配音王」兼資深藝人譚炳文，因為肺癌不幸於9月5日離世，享年86歲，其女兒譚淑瑩今天（21/9）在紅磡世界殯儀館為父親設靈，翌日完成大殮儀式後，靈柩隨即移送至柴灣歌連臣角火葬場火化。

一直在靈堂現場打點的譚淑瑩，較早時間接受傳媒訪問，感激各方好友冒雨前來送別父親。她說，今次設靈採用正統佛教儀式，「今日呢個喪禮，我係用密宗嘅佛教儀式嚟做，因為我爸爸本身都係皈依密宗嘅師傅。」被問到母親現時心情如何，譚淑瑩坦言媽媽比自己堅強，顯得異常冷靜。「可能佢內心係好傷心，但冇表露出嚟，我就比較脆弱，可能（因為）呢廿幾年，我日日都陪住佢，一路照顧佢，陪佢登台、食飯，就算入醫院都係我去，所以我嘅心情比較複雜。」

譚炳文女兒譚淑瑩為在靈堂裏打點一切。（陳順禎攝）

但她直言，自己聽過師傅意見後，今天無論如何都要堅強：「師傅話，如果你想爸爸去到西方極樂世界呢，佢頌咗咁多經，其實已經可以去到嗰個位置，但你傷心，佢唔捨得你，佢又落番嚟，咁就好似前功盡廢，所以我今日一定會好堅強幫佢完成，我哋叫做Party啦，等佢開開心心，可以見番所有親友。」至於是否所有親友都趕及回港，譚淑瑩承認部份親屬因為沒有香港身份證，部份則因為回港後需要自我隔離14天，未能如期出席父親的喪禮，惟有留言代替。「佢哋都有留言同埋（講）一啲說話送畀佢嘅，因為佢個電話我仲Keep住，我冇熄佢個電話，個電話我仲開住，我當佢仲活喺我身邊。」

譚淑瑩指，今次刻意挑選這張照片作為父親的遺照放在靈堂中央。「佢好鍾意呢張相，同埋好鍾意呢個獎牌，所以我就用咗呢張相嚟做。」（吳子生攝）

談到炳哥有何遺願未了，譚淑瑩笑指，相信父親的生前願意已達成了，「佢曾經講過，如果佢離開我哋 （時候），佢可以食到嘢、講到嘢（就已經好好），因為佢最緊張自己把聲，就算嗰日佢病，如果佢沙聲佢會好緊張，所以佢臨離開嗰日都係仲講到嘢、食到嘢，同埋佢真係瞓住覺咁走，冇嗰啲辛苦、掙扎，插喉呀，我諗呢個就係佢自己許諾嘅最大心願。」至於陪葬品方面，譚淑瑩指：「我攞咗佢呢幾年成日着嘅類似羽絨咁嘅褸，一件佢好鍾意嘅『綢仔』（香雲紗，舊時人稱呼綢仔，也叫竹紗、黑膠綢），佢成日都話呢件『醜仔』好靚呀，只係着過一次，同埋最緊要係佢配音用嘅耳塞，一副佢成日登台嘅眼鏡，仲有一啲佢平日好鍾意着嘅衣服鞋襪。」

譚淑瑩又指，今次專誠選擇父親生前在TVB獲獎的相片作為遺照，「佢好鍾意呢張相，同埋好鍾意呢個獎牌，所以我就用咗呢張相嚟做。」問到「琴姐」李香琴是否已知道炳哥逝世的消息，譚淑瑩不肯定，估計對方家人已告之「琴姐」，「我唔知道佢真係知唔知道，佢可能真係知道都唔定，都係嗰句啦，人年紀大咗未必會知道。」

譚炳文設靈現場情況：

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場內紀念特刊內容：