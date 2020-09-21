譚炳文設靈︱黎耀祥難忘「配音王」待人親切：佢服務咗幾代香港人

「配音王」兼資深藝人譚炳文，因為肺癌不幸於9月5日離世，享年86歲，其女兒譚淑瑩今天（21/9）在紅磡世界殯儀館為父親設靈，翌日完成大殮儀式後，靈柩隨即移送至柴灣歌連臣角火葬場火化。今夜不少演藝界台前幕後都有現身靈堂送別「炳哥」，包括「無綫視帝」黎耀祥。

他接受訪問時坦言，昔日跟炳哥一起在無綫做同事時，合作拍劇的機會不算多。「佢喺公司配音，我哋就拍劇，又會同佢閒話家常幾句。我同佢拍戲反而唔多，但唱歌嘅宴會反而仲多機會撞到，好可惜啦，佢離開咗。」問到有沒有難忘回憶，「祥仔」坦言是「炳哥」的才華以及待人接物的態度。

「視帝」黎耀祥今夜來到靈堂送別「炳哥」。（吳子生攝）

「炳哥喺呢行都幾十年啦，係一個多才多藝嘅前輩，我覺得佢為香港觀眾做咗好多嘢，提供咗好多娛樂畀幾代香港人，同埋佢喺呢圈入面嘅地位真係可以話係德高望重，好多台前幕後嘅人，都好重視佢嘅演出。」「祥仔」舉例數年前參演《載得有情人》（2014），劇組上下怎樣看待「炳哥」最令他難忘：「雖然佢唔係直接同我有對手戲，但係好深印象就係，監製同埋所有演員都會走過嚟同我講：『嘩，好正呀，搵到炳哥去演呢個角色呀、呢場同阿炳哥做呀，好正呀！』所以我覺得，大家都認為炳哥係一個好好嘅前輩，同埋係一個好有份量嘅前輩。」

譚炳文設靈現場情況：

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場內紀念特刊內容：