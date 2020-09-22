Netflix《誰是被害者》確認出第二季　原班製作團隊重新合體

Netflix 獨家華語影集《誰是被害者》上線後獲劇迷一致好評，日前更一舉入圍第 55 屆金鐘獎8項大獎，包括最佳戲劇節目獎、男主角獎、最具潛力新人獎等重要獎項。今天（21日）Netflix 更向全球宣布正式確認續訂《誰是被害者》第二季，與瀚草影視原班人馬再度聯手，推出 Netflix 首部續訂的華語原創製作。

本劇集的靈魂人物、瀚草影視製作人曾瀚賢與湯昇榮表示：「《誰是被害者》的故事底蘊到製作是百分之百台灣原創 IP ，今天宣布與 Netflix 合作推出續集，不僅是本土台劇跨上國際平台的一大步，更是宣示台灣原生 IP 再現爆炸力的時代來臨。我們很開心能確認莊絢維與陳冠仲導演以及第一季原班製作團隊重新合體，並期待在 2022 年為全球觀眾呈獻更加震撼的全新第二季。」

應該演員都原班人馬。

《誰是被害者》在今年度 4 月 30 日全球首播後便好評如潮，除了劇中主角許瑋甯、張孝全、王識賢三人的精彩飆戲成為粉絲熱門話題，特別演出的「大魔王」林心如更是顛覆過往形象，而新人李沐在眾星環繞下表現依舊亮眼，拿下最具潛力新人提名。劇集全球上線後以「近期獲得爆炸注目度的全球影集節目」之姿獲得紐約觀察者報（Observer）的報導，更在一舉奪下第 55 屆台灣金鐘獎 8 項大獎提名，為本屆入圍最多的作品之一。

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