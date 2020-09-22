鬼同妳上位｜新女Angus撩咬嗌　節目鬧完ig再爆：同八婆一線之差

有女有是非，新加入嘅張若錡（Angus）一出場，連火都有埋，呢款港女表情好明顯細細個就已經練成。（影片截圖）

ViuTV靈探真人騷《鬼同妳上位》搵嚟8位女參賽者勇闖猛鬼之地，由於全部都知名度非常有限，為咗爭取出鏡機會，人鬼情未了、冥婚、碟仙咩都敢玩，不過節目播出一星期，就已經有兩位參賽者為保命而退賽。昨晚播出一集，新加入嘅張若錡（Angus）表現勇猛，入屋做靈探時，更以主導身份帶住男主持保錡四處走。

又要上位又要怕，Aki會唔會係下個退出嘅參賽者呢?（影片截圖）

節目中，火火提議眾人入屋玩伏匿匿，仲話最先被捉到會得到冥婚作為懲罰，知道自己將受到懲罰嘅Aki耍手擰頭之餘，仲出動埋眼淚，期間有人安慰表示：「可能有啲有義氣嘅會幫你頂，Mangie、Angus會幫你。」之後保錡食住上「Angus話想做，佢話可以嘅。」Angus隨時帶住怨氣咁話：「你喺佢喊晒嗰陣夾硬質我食，我都要食啦﹗」火火再次確認Angus是否願意頂替？仲叫佢望望Aki喊得幾可憐，估唔到Angus都即時交出一個喊樣，並表示：「我都可以喊㗎﹗」然後大笑。幾位主持人之後雖然提到「娛樂圈就係你今日幫佢，將來佢幫你」，但亦提到最終決定權喺Angus手上，Angus喺十萬個不情願下表示：「咁是但囉。」

互相指責片段隨時比靈探更吸引。（影片截圖）

當觀眾以為事件就此告一段落之際，估唔到廣告之播，節目竟然播出Aki同Angus嘅對罵片段！Angus瞪大雙眼話：「其實冇人係想頂，唔好以為喊就係慘等如可憐，唔玩得咪玩，唔好參加，專業少少得唔得？」Aki抺住眼淚話：「咁我自己做番，我唔想人哋喺鏡頭前話應承幫我頂，依家又話到我迫緊佢咁囉，咁我專業少少自己做番囉﹗」Angus高八度話：「喂﹗我依家冇話唔幫你喎﹗」你一句我一句，兩女對罵中，火花四濺，其他女參賽者都只有在旁剝花生，期間亦有工作人員問Aki點解唔好好表達自己嘅意願。問到Angus有咩感想時，佢有串串貢表示：「我覺得佢好慘，而家我有講錯咩？我已經唔係mean，都係講事實。」之後仲叫Aki一齊補拍，態度八婆到不得了。

點擊下圖睇Angus不同的港女a.k.a八婆表情

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節目播出後，有網民認為Angus如果唔想幫可以一早出聲，並認為佢態度有問題。而Angus亦在IG Story發長文回應，她提到由於拍攝時非常熱，見埋Aki喊就即時燥底，並指橋段並非由節目組安排。「對事不對人，有火花先好睇，係我歷練唔夠，直接同八婆一線之差，令你地覺得我係臭ｘ港女既唔好意思，我係咁嫁啦，真人show嘛。」

其實Angus曾推出寫真而且拍過微電影《下一秒，追到你》