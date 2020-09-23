開心速遞│監製林建祥爆集數將超越《真情》：大家都想將紀錄打破

《愛回家之開心速遞》上週慶祝播放超過1000集，大家都會關心劇集未來方向，尤其是劇集集數，會否超越《真情》?監製林建祥表示確實集數未有定案，但超越《真情》就是首要目標，他說：「冇話要加幾多集實數，1500或者2000集，公司俾嘅真正嘅目標其實好清晰嘅就係打破《真情》先，(《真情》總共1128集)，大家都想將《真情》紀錄打破，但以我所知《真情》紀錄唔係最高，仲有一套集數超越《真情》(最多集數處境劇是《香港八一》至《香港八六》系列，一共有1330集)

周嘉洛'林凱恩因為《開心速遞》而人氣急升。

一星期播七集體力消耗大



《開心速遞》現在除了主角外，連配角都「入屋」不過劇集開播時，一度未能令觀眾接受，那時經常有網民覺得馬壯(黎諾懿飾)那輯《愛‧回家》無法超越，監製林志祥亦承認《開心速遞》初期的確遇到難關，他說：「開頭接手之後定劇集方向，或者對導演的要求，拍攝同度故仔的方向要諗過啦，但好快大家又摸索到，第二個難關就係體力上，由一星期播五集轉為七集嘅時候，大家都好辛苦，再講返之前初接手,當時都聽到話唔夠之前好睇呀，自己就會跟團隊傾下點突破到，場口嘅調度，調校演員嘅演出，嗰陣接手真係由零開始。」

《開心速遞》將超越《真情》最有感覺的應該是劉丹，兩套劇他都是主角。

《開心速遞》比以往處境劇成功，就是劇情大膽，有時向電影致敬，亦試過惡攪《復仇者》，林建祥覺得這是處境刻的傳統：「以前《皆大歡喜》都會由古裝變時裝啦，幻想畫面出現，我哋係將好天馬行空嘅嘢好認真去做，即係好膠、好戇居嘅事，好認真咁做出嚟，就係網民所講大暴走嘅劇情，總言之就係要夠cult啦。」