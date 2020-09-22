鄭丹瑞細女讀完考古學教跳鋼管舞　唔覺衣服性感：阿爸都好自豪

鄭丹瑞寶貝女Amanda現時擁有瑜伽及鋼管舞牌照，對體操感興趣的她，希望可以有更多發揮。（影片截圖）

由伍詠薇同林盛斌主持嘅《Tiger`s Talk》，最新一集請嚟Hotcha成員Winkie（黎美言）、鄭丹瑞細女Amanda（鄭珉）以及女騎師蔣嘉琦做嘉賓。今年27嘅Amanda早年曾在英國讀考古學，但畢業後卻加入了製作公司做助理，但原來最愛嘅係瑜伽、鋼管舞以及體操事業。Amanda指實習時嘅發掘工作落空皆多，整個考古生涯，曾飛到以色列、羅馬利亞去發掘產物，整整一個月都只係掘出一把除草刀

錄影當中，鄭丹瑞亦有在場，一提到女兒嘅事業時，戴住口罩都感覺佢笑到見牙唔見牙。（影片截圖）

大學時期，Amanda幾乎日日去做瑜伽，考取瑜伽後萌生當導師念頭。至於鋼管舞，Amanda表示自2016年開始接觸，她表示上完第一堂之後如同上癮一樣，仲話「一掂支鋼管就整個人都好精神」，如今，她已經是一名鋼管舞導師。節目中，伍詠薇踢爆鄭丹瑞第一次去參觀Amanda表演時，由於完全唔知情，所以都有被嚇倒。外間唔少人都對鋼管舞帶有色情眼鏡，但Amanda就話：「你覺得係性感，咁舉重都會著SPORT BRA，其實越多皮膚接觸到鋼管，就越幫到某啲動作。爸爸都好自豪我嘅鋼管舞事業，同媽媽都好支持我做嘅嘢，有時喺屋企冇嘢做時一齊拉筋。」問到可曾想過加入娛樂圈，Amanda就話玩下可以，但唔會刻意加入，原因係唔想靠父蔭。她透露現時教瑜伽、鋼管舞以及體操的收入唔錯，養活到自己之餘，仲可以比到家用。

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