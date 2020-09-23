馬逢國不滿政府對業界支援不足　哽咽落淚澄清並非批評政府涼薄

立法會議員馬鳳國昨日（22/9）出席香港活動及演藝製作界台前幕後大聯盟記者會，不滿政府疫情期間對業界支援不足，更一度哽咽落淚。

馬逢國透露，自己於本月11日曾面見政務司司長張建宗，並交上21項建議給政府，豈料只有一項落實，而過去八個月只有部分業者能受惠於政府政策，即使用盡全力向政府反映，成果亦有限。他認為過去半年自己像個「夜青社工」，主動找出有困難的年青人給予援手，惟其實應交由政府負起這個角色和責任，「你要想辦法將資源分配畀有需要嘅人，而唔係求方便，但8個月過去，我睇唔到政府做任何嘢去積極主動搵出呢啲有需要幫助嘅人。」

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國談及業界苦況時突然哽咽，一度用紙巾拭淚。（高仲明攝）

馬逢國又提及，曾聽過政府官員提議，如業界有人經濟困難可以申請綜援，「我真係喺政府官員中聽過呢句說話，我覺得好涼薄」。他隨即解釋，指許多同行均自力更生，不想依靠政府支助，更有許多業界人士超出申請綜援的收入上限。他在談及業界慘況時更一度哽咽落淚，指如果政府願意落實短期失業救助機制，大家便不用去申請綜援。

馬逢國引述業界指，即使等不到政府援助，亦希望能盡快開業自救，業界願意在可行範圍內採取不同積極措施，以換取政府盡快開放場地。（盧翊銘攝）

之後記者問激動落淚是對政府失望或內疚，他解釋是因為無法幫助到同行，又批評政府做得未夠好，對業界艱難情況感憂慮。他建議政府扮演一個帶引的角色，主動發掘問題，以及提早部署疫後支援。但是最後他又轉口風指，不希望業界同行對他上述言論有誤解，澄清並非批評政府涼薄。