【潮流日常】高海寧進軍KOL界分享彩妝　教你一招畫出英氣眉毛

高海寧（高Ling）近日在多套劇集相繼出街，早前又因內地劇《三十而已》而人氣急升，今年可謂是她的豐收之年。高Ling近日更開始於網上分享彩妝資訊同個人扮靚心得，進軍彩妝界做KOL，繼早前分享愛用的唇膏之後，今日應網民要求教大家如何畫出一雙英氣的眉毛。

高海寧應網民要求分享自己的畫眉心得。（影片截圖）

高Ling近日將頭髮剪短，英姿颯爽，她在社交平台拍片教大家畫眉，她自謙「不專業畫眉毛教學」，雖然每個人的眉毛不一樣，處理方法也不同，但高Ling的教學當中有一些個人心得，亦適合不同眉毛的人士參考。

她原本的眉毛已經相當濃密，不過兩邊不平衡，一邊高一邊低，一邊較長，一邊較短，高Ling在片中教大家如何追平兩邊眉毛，及利用小心得令眉毛更挺更英氣。

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高海寧近日將頭髮剪短，英姿颯爽。（IG圖片／sammkoling）

高Ling超愛買唇膏，擁有超過100支，早前亦分享了自己最愛用的品牌和顏色，她自己偏好裸色和復古紅色，當中Givenchy#37 Rouge Graine 復古紅絲絨唇膏更令她找遍世界，最好托化妝師好友買回來。另外她亦分享了用來打造《反黑路人甲》中莊明麗的明星氣場唇膏，是Charlotte Tilbury 的網紅色號Pillow Talk。

這支Givenchy #37 Rouge Graine 復古紅絲絨唇膏，高海寧找遍各地也斷貨，好不容易才買回來。（影片截圖）

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