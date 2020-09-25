【矚目配角】歐瑞偉做替身終日與死神擦過：騎馬要成個人飛落地下

「只不過係一句說話，就咁改變咗。」人生之中，每個人總會做錯幾件事，令自己留有遺憾，又會做啱幾個決定，從而改變自己的一生。

KC（歐瑞偉飾）和Terry（李偉健飾）被喻為其中一對最登對的CP。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

說起歐瑞偉，大家很自然想起《愛．回家之開心速遞》的KC，KC亦成了他的代名詞，他很樂意：「開心添，仲有人叫我舅父，有啲人都會叫我關二哥，因為我做過關公，有時出街，有人見到我都會問『Terry呢？』處境劇就係有呢個感染力。」

歐瑞偉在《同盟》中飾演的「易先生」，形象正氣又打得，迷倒過不少師奶粉絲。（《同盟》劇照）

1982年入行而來，歐瑞偉飾演過無數個角色，最經歷的莫過於是《城寨英雄》的殺手頭目「楊竹鑾」以及《同盟》中的「易先生」，正氣、打得又睇得，風頭一時無兩，同年更獲提名《萬千星輝頒獎典禮2017》「最受歡迎電視男角色」及「最佳男配角」。

不少場口都需要到替身上場。（《城寨英雄》截圖）

月薪三萬做替身



正所謂「台上一分鐘，台下十年功」，他成為那個帥氣的「楊竹鑾」之前，其實又經歷不少過一番磨練。早在1982年開始，他入讀邵氏訓練班後就成為了龍虎武師，又因為身形相似，而成了劉德華的替身。當時正值電視、電影最蓬勃的時期，他透露，當年試過最收入有三萬元一個月，不過在風光的背後往往伴隨着危險，跌傷、骨頭移位對他來說都只算是小傷：「五樓跳落嚟，塊玻璃喺面前爆，俾架車撞，騎馬要成個人飛落地下，就算你幾好嘢都好，呢啲一定會受傷。」

又有不少場面需要演員親身上陣。（《城寨英雄》截圖）

最嚴重的一次，他因為拍攝一場跨欄戲份，失足撞到欄邊致半邊臉「腫到變足球」，歐瑞偉就十分輕描淡寫的說：「其他傷譬如跳落嚟，隻腳腫到豬蹄咁都有嘅，但係嗰次係臉，所以我覺得係嚴重啲。嗰次瞓咗兩日度就出院，佢叫我返屋企抖，唔好霸住啲床位，哈哈。八幾年，嗰時都未轉做演員。」

做了數年武師後，歐瑞偉覺得自己應該轉行。（梁碧玲攝）

經歷了無數次受傷後，歐瑞偉漸漸地覺得自己不能做一輩子的替身：「以前真係搵命搏！可能會斷咗隻手，屈親隻手或者整親條腰，但係亦有啲人會癱瘓。當然搵錢係多嘅，但係始終會睇長遠，咁樣落去，生命有限，永遠都係撻，撻完呢一場聽日就撻第二場，覺得唔想咁樣。」

歐瑞偉已經入行35年。（梁碧玲攝）

歐瑞偉給人一種踏實的住家好男人的感覺，難怪深得觀眾歡心。（梁碧玲攝）

不過真正改變了他以後的人生，令他踏出第一步，還是要提到他在當年與已經是當紅小生劉德華的偶遇：「嗰日我哋開工，成班坐喺度食早餐，食完早餐諗住開工，佢（劉德華）就走過嚟。佢話：『喂，啱啱我先拍咗個promo喎，武術演員訓練班第五期，喂，試吓啦。』『得唔得架？』佢又話：『試吓囉，點知得唔得架。』『咁咪攞表囉。』嗰時成班人都有攞表，唔係淨係我一個，咪就俾我入咗。只不過係一句說話，就咁改變咗，如果唔係佢拍咗呢個promo，我哋都唔會特登走去考演員，佢可以唔講㗎。」

歐瑞偉自言因為做龍虎武師的關係，而愛上騎馬。（受訪者提供）

歐瑞偉真係好型。（受訪者提供）

歐瑞偉型又得，搞笑又得，真係多變。（受訪者提供）

做武師搵到三萬一個月，做演員後又搵幾多？他笑言：「梗係搵唔返啦！初頭得三千蚊。」同樣都是三字頭，但是收入就不見了一個「零」，莫講是現在，就算是90年代當時也是差天共地的改變。

如果當日劉德華冇叫歐瑞偉報讀訓練班，他的人生可能會完全不一樣。（梁碧玲攝）

2018年歐瑞偉更獲得萬千星輝頒獎典禮2018「專業演員大獎」。（受訪者提供）

其實與他同期的師兄弟姐妹，有不少人都已經名成利就，成為行內有名的武術指導，又或是搵到「第一桶金」後做生意過休悠生活，如果歐瑞偉繼續做龍虎武師，可能也能過上更好的生活。他就反言：「我都係會簽嗰份報名表，我從來冇講自己入錯行，咁多年裡面，呢幾年大部分時間返到公司就係對住部機器，對住啲燈光，對住所有工人員，演戲就係我生活一部份，已經習慣咗，最緊要我自己鍾意演戲呢個工作。」

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