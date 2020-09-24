陳嘉桓入行以來最性感造型拍廣告　真空上陣獲7位數字酬勞

27歲武打女星陳嘉桓（Rose）今日（24/9）為醫學外科中心拍攝廣告，她以超性感造型真空上陣，大曬美好身形兼長腿。Rose再創性感底線，更直言：「何只係性感新底線，根本冇底線。」

陳嘉桓為醫學外科中心拍攝廣告，她以超性感造型真空上陣。（梁碧玲攝）

早前Rose為了拍攝網劇《反黑》增磅，豈料卻中了「不瘦降」，更慘被朋友笑稱為「肥恒」。她為了今次的廣告拍攝，改變飲食習慣加上溶脂療程，成功在三星期瘦下10多磅：「拍完網劇唔知點解減極都好肥，成日俾人笑雙下巴、副乳變晒厚切。藉着今次嘅廣告拍攝做療程，再改變飲食習慣，戒汽水、戒糖，戒澱粉，盡量唔食宵夜，成個人健康咗。」

早前Rose為了拍攝網劇《反黑》增磅，豈料卻中了「不瘦降」，更慘被朋友笑稱為「肥恒」。（梁碧玲攝）

瘦身成功的Rose以超性感藍色上衣兼迷你短褲現身廣告拍攝現場，更透露會有一個更性感造型，她指已做足安全措施，所以不太擔心會走光。至於今次是否入行以來最性感造型，Rose坦言是，不過只要效果靚就可以：「以往啲廣告冇咁性感，有時活動都會展身材，但今次係成條腳都睇到，一陣會有個透視，最緊要都係靚。以往電影角色都試過性感，角色好又發揮到係可以接受，當然三點不露。（酬勞滿意？）滿意呀，都近7位數字。」

Rose更分享「瘦身不瘦胸」秘訣：「身材勁咗係肥咗嘅Bonus，瘦咗仲喺度都係Bonus。好多女仔瘦咗連身材都冇埋係因為用餓嘅方法減肥，其實減肥一定要食嘢，我每一餐都好飽，要戒唔好嘅食物，好似凍飲同埋汽水，唔好食咁多生冷嘢。」

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