家居．築則｜紅磡豪宅擁270度大海景　奢華到飯枱可以自動昇降

無綫節目《家居．築則》介紹不同家居設計個案，最新一集介紹一間坐擁270度無敵大海景的單位，無論客廳、睡房和洗手間都望到海，再加上設計師用上維多利亞風去裝修，感覺極奢華！

單位坐擁270度無敵大海景。（《家居．築則》電視截圖）

位於紅磡的這間豪宅，因為看到維港景色，設計師就將整間屋的設計重點以海景出發。他們將原本靠近窗邊的客廳變成飯廳，兩者位置對掉，而飯廳位置更增設了兩級地台，原來是因為單位原本有窗台，他們將地台與窗台高度拉成水平，營造落地大窗的效果。最特別的是飯廳其實內有乾坤，看上去是白色雲石面，不見有任何餐桌，原來設計師為了令屋主可以欣賞到海景而不會有任何餐桌阻擋，特意做了升降型飯桌，把餐桌隱藏起來。更提供了一個空間給屋主做瑜伽，認真豪華！不過，平時在飯廳走動，豈不是變成踩在餐桌上？地台下預留兩組收納空間，可以放置摺疊式餐椅，同時可以儲藏大型物品。另外，設計師又做了一個升降茶几，給喜愛茶道的屋主邊看風景，邊泡茶。

單位有張高貴的貴妃椅做梳化，設計師按屋主要求設計了這張兩邊座位都可以半臥的貴妃椅。（《家居．築則》電視截圖）

單位位於70樓，屋主擔心風力強所以很少開窗，故設計師在全屋加入鮮風系統，確保單位有足夠通風。設計師在廳的左右兩邊牆身用上對稱設計，利用花線將視覺焦點集中在中心的海景。而其實單位也用了不少華麗奢華的維多利亞建築風格的元素，例如飯廳天花用金色和金箔做圓拱形天花，而其他位置就用金色做點綴。連電視櫃都是用升降型式設計，可以隨時收起。至於客飯廳旁的書房有曲尺大窗，不過他們嫌不夠，在書房的一面和天花加鏡，做引景入室效果，可以反射到更多海景。最特別是其中一面鏡原來可以放下來，變成一張床，給客人睡，非常誇張！

點擊下圖逐格看看單位有多奢華！！

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