陳嘉桓18歲入行即大受歡迎　全盛時期青春無敵炙手可熱

武打女星陳嘉桓（Rose）18歲出道，一出道便憑亮麗外表及模特兒身高打響名堂。她之前為拍攝網劇《反黑》增磅，受到纖體公司青睞，收接近7位數酬勞成為代言人，成功在3星期內瘦下十幾磅之後，瘦身不瘦胸，身材更加曼妙，更真空上陣拍攝廣告，她指今次是出道以來最性感的造型。

早前Rose為了拍攝網劇《反黑》增磅，豈料卻中了「不瘦降」，更慘被朋友笑稱為「肥恒」。（梁碧玲攝）

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27歲陳嘉桓入行11年，身高1.76米加上精緻臉孔，一出道就於《美女廚房》中亮相，同時又參與電影演出，更在《葉問前傳》奠下打女形象。青春無敵的她，同時兼任演員、模特兒，更是各大品牌寵兒，不時獲邀做代言人及出席不同活動，在初出道3、4年曝光率最高。她在電影《男人唔可以窮》中，飾演性感倫敦金經紀姚靜悠，亦令人眼前一亮。

陳嘉桓在《男人唔可以窮》中飾演眼鏡娘性感倫敦金經紀，色誘黃宗澤。（《男人唔可以窮》劇照）

以下是全盛時期的陳嘉桓，點擊圖片：

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陳嘉桓簽約冼國林旗下，同時拜對方為師，學習武術，是葉準徒孫兼武術演員杜宇航師妹，走上武打女星之路。而她的功夫並非花拳繡腿，學習一年多便在香港武術聯會武術公開賽中奪過銀牌。