大劉劉鑾雄10月拍賣私人珍藏靚酒　38年佳釀總估價逾2500萬港元

蘇富比洋酒將於10月3號舉行由知名富商劉鑾雄（大劉）的「劉鑾雄窖藏佳釀」專場，呈獻超過110項拍賣品，帶來大劉私人窖藏最精選佳釀，總估價逾2,570萬港元。今次拍賣的佳釀是來自他過去38年的收藏，為「小部份個人窖藏」，並希望與各位愛酒之人分享。

蘇富比洋酒將於10月3號舉行大劉的「劉鑾雄窖藏佳釀」專場，共呈獻超過110項拍賣品。（視覺中國）

DRC（Domaine de la Romanée-Conti）將領銜是次拍賣，焦點為羅曼尼康帝、La Tâche及Montrachet矚目年份及罕見大瓶裝，包括48瓶標準裝1990年DRC羅曼尼康帝，及三瓶6公升裝DRC羅曼尼康帝（分別為1996年、1999年及2002年），其中1999年的更估價高達港幣180萬。

另外，是次拍賣亦有傳奇釀酒師Henri Jayer的出品，包括重要年份的Cros-Parantoux、Echézeaux及Richebourg，當中有標準裝及1.5公升裝多達66瓶，包括跨越1979年至1999年的1.5公升裝。波爾多方面則由一系列柏翠堡佳釀領銜，其中又以1982年及1990年的大瓶裝最受注目。此外，專場也包羅該區出產的珍酩，包括拉菲堡、木桐堡、瑪歌堡、白馬堡、Lafleur、Le Pin及Yquem。

點撃睇是次拍賣品：

+ 6 + 6 + 6

大劉早年接受媒體訪問時指自己花費在紅酒收藏的費用驚人，年輕時因愛開Party而不斷買下不同牌子和年份的靚紅酒，至少花費10億以上。他曾被歐美媒體被評為全球十大收藏家之一，家中有無數收藏品，包括藝術品、古董、珠寶，紅酒等，今次的拍賣真的只是他一小部分的珍藏。

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