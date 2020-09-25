鬼同妳上位｜搬龍門淘汰制惹觀眾不滿　紅色旗袍遊地獄唔怕出事？

稱聲玩同唔玩都無所謂嘅Aki，喺民選下出局表現得非常委屈。（影片截圖）

經歷過幾位參賽者退賽，又有新血加入後，ViuTV節目《鬼同妳上位》進入第一輪淘汰，由6女互相指出最想淘汰，到最後由竹節目組揀出被認為扮嘢、搬弄是非嘅Aki，予人不合群、莫不關心嘅Odi，再二揀一，最終Aki大比數勝出。不過，單位呢一部分就引來觀眾巳嘅不滿，直指看似民意，實際早已內定，火火仲要話「你唔好理內唔內定，I'm the law，有咩不滿都好，娛樂圈係咁架啦。」

荒山野嶺加紅色旗袍。（影片截圖）

眾人之後移師到既發生過謀殺棄屍 、車內燒炭又有上吊嘅荒山野嶺繼續挑戰膽量：着紅色旗袍模擬上吊，與此同時，七羽仙會帶住大家遊地獄，單係睇畫面，5位着住紅色旗袍嘅參賽者喺樹下嘅畫面已經令人非常不安，再加上七羽仙師傅係咁話眾生好多，但又一邊叫大家遇到咩都要意志堅定，難度真係高達9.9分。除咗柔柔之下，其他4位參賽者都感到不舒，又或者係聽到腳步聲。

遊地獄，七羽仙師傅叫大家要意堅定。（影片截圖）

由於柔柔嘅零感受，所以被安排用手通靈，據七羽仙師傅表示用手通靈成功率比較高，結果喺佢作法無耐，柔柔已經感受到有嘢拍自己肩膊，但或者佢表差仍然太平淡，所以令火火幾唔滿意，仲話佢似喺醫院掛號。有網民睇完之後，直指整個節目表現最差嘅其實就係火火，仲要求換KB上場。

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